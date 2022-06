Kuriose Falschbefüllung: Aus Zapfsäule kam Diesel statt Superbenzin

Verwechslung de luxe: Frächter füllte Tausende Liter falschen Sprit in großen unterirdischen Tank einer Diskonttankstelle. Bemerkt wurde der Fehler erst durch Schäden an den Autos in der Werkstatt.