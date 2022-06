Dieser Beschluss ist nach derzeitigen Überlegungen vor allem für Jungfamilien, die in Irdning-Donnersbachtal einen Wohnsitz errichten wollen, von zentraler Bedeutung. In seiner Sitzung in dieser Woche beschloss der Gemeinderat einstimmig einen Optionsvertrag für den Kauf von 21.000 Quadratmetern in bester Lage direkt oberhalb der Festhalle. „Wir haben sogar intern bis zum Schluss Stillschweigen vereinbart, um keine Grundstücksspekulationen von anderen möglichen Interessenten aufkommen zu lassen“, erzählt Gugganig.