In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter in ein Geschäft in Bad Mitterndorf eingebrochen. Zwischen 18.40 Uhr und 7.50 Uhr dürften sie durch Aufzwängen der Eingangstür in das Geschäft gelangt sein, heißt es seitens der Polizei.

Die Einbrecher erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Ermittlungen laufen.

Eingebrochen wurde außerdem in eine Tierarztpraxis in Bad Aussee. Auch hier gingen Unbekannte in der Nacht auf heute ans Werk, ihre Beute: Bargeld in der Höhe von rund 2000 Euro. "Die Möglichkeit, dass beide Taten zusammenhängen, ist natürlich vorhanden. Ob dem so ist, wissen wir noch nicht. Die Spuren müssen erst ausgewertet werden - das dauert ein paar Tage", lässt die Polizei wissen.