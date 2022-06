Seit 875 Jahren kommt das Salz in der Suppe aus Altaussee

Mit Bilderserie. Das größte aktive Bergwerk der Salinen Austria AG feierte Geburtstag: Seit 875 Jahren wird am Sandling abgebaut. Zum Festakt kam alles, was Rang und Namen hat. Eigentümer Androsch will weiter in Altaussee investieren – nicht nur in den Bergbau.