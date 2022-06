Wenn man das Gebäude am Dumbapark-Areal in der Bezirkshauptstadt betritt, über dessen Eingangstür in bunten Buchstaben "Kindergesundheit Liezen" steht, findet man sich in einem großen Raum wieder. An der gegenüberliegenden Wand stehen bunte Stühle, rechts ist ein Empfangstisch. Auf einer Ablage liegen Pixi-Bücher aufgereiht. Ein Gang führt zum Labor, mehreren Behandlungszimmern sowie einem Besprechungs- und Sozialraum.