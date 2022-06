B 320 in Haus im Ennstal

Arbeiten auf Großbaustelle in Ennsling schreiten hurtig voran

In Ennsling (Gemeinde Haus im Ennstal) wird auf Hochtouren an der Abrückung der B 320 gearbeitet - die Schüttung der neuen Fahrbahn ist abgeschlossen, am Mittwoch und Donnerstag starten die Asphaltierungsarbeiten.