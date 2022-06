Am Montagabend brach am Areal des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV) ein Brand aus, der mehrere Stunden anhielt und 182 Mann von 13 Feuerwehren in Atem hielt - die Kleine Zeitung berichtete. Die Brandursache konnte nun von Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark und einem Sachverständiger für Brandverhütung in der Steiermark ermittelt werden.