Betroffenheit am Dienstagmorgen in Liezen: Knapp eine Stunde, nachdem der letzte Mitarbeiter am Montagabend das Areal des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV) Liezen verlassen hat, brach Feuer in der großen Sperrmüllhalle aus. "Innerhalb von 15 Minuten stand alles in Vollbrand", wusste AWV-Geschäftsführer Bernhard Moser zu berichten. Eine dicke Rauchwolke stieg dabei aus dem Areal östlich der Bezirkshauptstadt auf.