Am 11. Juli ist es wieder so weit: Zum elften Mal findet in der Mittelschule Rottenmann die KinderAkademie statt. "Es ist uns wieder gelungen, für die größte Bildungsveranstaltung dieser Art im ländlichen Raum ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für die Kinder im Bezirk Liezen zusammenzustellen", sagt Projektleiter Wolfgang Riedl.