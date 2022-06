In der Nacht auf Montag, 13. Juni, brachen unbekannte Täter in einen fleischverarbeitenden Betrieb in Bad Mitterndorf ein. Zwischen 20 Uhr am Sonntagabend und 5 Uhr am Montagmorgen bohrten die Einbrecher einen Holzfensterrahmen auf und gelangten so in den Verkaufsraum.