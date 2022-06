Am vergangenen Wochenende ging das Frühlingsfest der Pferde in Ramsau am Dachstein zum 33. Mal über die Bühne. Um 14 Uhr startete der Festzeltbetrieb, nach dem Nachmittagsprogramm begeisterte die Trachtenmusikkapelle Ramsau am Dachstein mit einem Konzert. Wenig später wurden die neue Dachsteinkönigin Hannah Tritscher und ihre Prinzessinnen gekrönt.