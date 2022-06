Dreimal musste er verschoben werden, am heutigen Freitag war es endlich so weit: In Ramsau am Dachstein konnte der erste "Bergretter"-Fantag über die Bühne gehen. Rund 1500 Menschen ließen sich die Premiere nicht entgehen, auch das leichte Nieseln, das den Vormittag über begleitete, verhagelte niemandem die gute Laune.