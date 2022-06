Es war bestimmendes Thema bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend in Ramsau am Dachstein: Gemeinsam mit der Salzburger Nachbargemeinde Filzmoos will man Teile der beiden Gemeindegebiete zu einem "Naturpark Dachstein" zusammenfassen. "Wir haben eine einmalige Landschaft, die mit einer besonderen Verantwortung einhergeht", sagt der Ramsauer Bürgermeister Ernst Fischbacher. Mit dem dazugehörigen Naturpark wolle man diese Landschaft für die nächsten Generationen so erhalten, "wie wir sie vorfinden".