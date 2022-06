Am 18. Juni geht in Schladming die erste Ausgabe des Tauern Circles über die Bühne. "Wir rechnen mit etwa 300 Läuferinnen und Läufern am Start – es werden also sogar etwas mehr sein, als wir uns für die Premiere erhofft hatten", verrät Veranstalter Thomas Steiner und fügt hinzu: "Besonders freut uns, dass auch der Weltklasse-Kombinierer Franz-Josef Rehrl seine Teilnahme zugesagt hat."