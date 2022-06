Start in Sommer geglückt

Wetterglück und Gäste, "die hungrig auf Urlaub sind"

Zufrieden mit dem Start in den Sommer ist man in der Region Schladming-Dachstein. Dennoch rechnet man mit herausfordernder Saison. Mit künftig steigenden Nächtigungen will man auch Wertschöpfung "nach oben bringen".