In der Helmut-List-Halle in Graz haben sich am vergangenen Mittwoch etliche der besten Sportler der Steiermark versammelt, wo sie für ihre herausragenden Leistungen Medaillen in Empfang nehmen durften. Geladen haben zu der Ehrung Sportlandesrat Christopher Drexler und mit Christoph Purrer (ASVÖ), Gerhard Widmann (ASKÖ) und Stefan Herker (Sportunion) die Präsidenten der steirischen Sportdachverbände.