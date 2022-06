Die Bluttat in einem Schladminger Bauernhof wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden entdeckt. In einem Schlafzimmer fanden die alarmierten Polizisten ein pensioniertes Ehepaar mit schweren Schussverletzungen vor. Alarmierte Rettungskräfte konnten nur mehr den Tod des 87-Jährigen und seiner Frau (78) feststellen.