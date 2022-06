Die Übernahme der touristischen Infrastruktur durch die Gemeinde ist vor allem in der Ramsau am Dachstein ein seit Monaten andauernder Konflikt. Nicht nur einmal drohten die Bauern damit, die Radwege am Dachsteinplateau zu sperren, sollte es keine Einigung rund um Haftung und Entschädigung geben. Besonders in der Kritik stand dabei Bürgermeister Ernst Fischbacher. Ein Gemeinderat seiner Liste, Robert Pilz, trat aus diesem Grund sogar zurück.