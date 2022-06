Artem (4) und Olga (4) warten bereits auf der Treppe. Mit flinken Beinchen führen sie die Besucher in ihr neues Zuhause. Es ist eine Ferienwohnung, wie es sie so oft in Schladming gibt. Gedacht als Zuhause auf Zeit, aber hier für etwas andere Gäste, die weder schöne Landschaft, noch ansprechende Werbung ins Ennstal geführt hat. Denn die Kinder sind mit ihren Müttern - zwei Schwestern - aus Dnipro in der Ostukraine geflüchtet.