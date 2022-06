Bewusstsein dafür zu schaffen, was Landwirte mit ihrer Arbeit leisten und was hinter ihren Urprodukten steht, ist das Ziel von Hildegard Innauer. Immer weniger Menschen wüssten Bescheid, "die Entfremdung schreitet rasant voran". Zudem prangert die Ardningin, die mit ihrem Mann eine Landwirtschaft betreibt, an, dass "uns bis zu den Zehen alles zubetoniert wird. Es fällt immer mehr an Lebensgrundlage weg".