Schneefelder wurden am Donnerstag einem Wanderer am Loser bei Altaussee zum Verhängnis: Der Mann war zum Loserfenster unterwegs, wegen des Schnees kam er jedoch vom Weg ab und versuchte, eine direktere Route zu finden. Dabei geriet der Turnschuhträger in so steiles Gelände, dass er schließlich weder vor noch zurückkonnte.