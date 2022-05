Um 5.54 Uhr heulten Freitagfrüh in Pruggern die Sirenen – gerufen wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall. Ein Auto war aus vorerst unbekannter Ursache von der B 320 abgekommen und hatte sich in der angrenzenden Wiese mehrmals überschlagen. Ein Lenker, der auf der B 320 unterwegs war, hatte das Wrack gesehen und in weiterer Folge die Einsatzkräfte alarmiert.