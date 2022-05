"Es gibt Leute, die nicht einmal vor dem Tod Respekt haben"

Hinter jedem Gipfelkreuz steckt eine Geschichte - manchmal ist sie an Tragik nicht zur überbieten. Fred Kerschbaumer hat sechs Kreuze aufgestellt, jenem zum Gedenken an das Lassinger Grubenunglück wurde ein Kapitel in einem Buch gewidmet.