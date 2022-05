Ein starkes Gewitter, das Sturmböen und Starkregen im Gepäck hatte, ist am Montagabend über den Bezirk Liezen gezogen. Und bescherte etlichen Feuerwehren Einsätze, so etwa der FF Oberhaus. Sie wurde gegen 19.15 Uhr alarmiert und musste zwei Verklausungen an kleineren Bächen beseitigen.