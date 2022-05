Ein Großaufgebot an Einsatzkräften musste – wie berichtet – am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in den Bad Ausseer Ortsteil Gallhof ausrücken. Dort war ein Gebäude in Brand geraten, 88 Mann von fünf Feuerwehren kämpften schließlich gegen die Flammen. Nun steht die Brandursache fest: In dem Gebäude sind vor Ausbruch des Feuers Möbelstücke mit chemischen Mitteln gereinigt und gestrichen worden. Mit diesen Mitteln getränkte Lappen haben sich später selbst entzündet, "die Flammen griffen dann auf die Werkstatt und darin gelagerte Benzinkanister über", so die Polizei.