Im Rahmen der heurigen Platzwahl der Kleinen Zeitung wird der schönste Hauptplatz der Steiermark gesucht. Dem Gewinner winkt ein großes Siegerfest, die Top 5 bekommen je eine Steiermark-Herzbank. Bis 4. Juli läuft der Stimmenfang, im Rennen mit dabei sind aus dem Bezirk Liezen bisher die beiden Gemeinden Gröbming und St. Gallen.

"In unserem Ort gibt's noch ein richtiges Marktleben, man kann hier einfach verweilen oder einkaufen, wir haben etliche Geschäfte am Hauptplatz. Das macht für mich einen Ortskern aus", erläutert Gröbmings Bürgermeister Thomas Reingruber den Grund, warum sich die Marktgemeinde im oberen Ennstal beworben hat. Den Platz im Herzen des Ortes wolle man künftig weiter aufwerten und stärken, so der Bürgermeister. "Noch heuer wird es eine Bürgerbefragung zu dem Thema geben, wir haben auch vor, raumordnungstechnisch einiges zu ändern und die Zweitwohnsitzfähigkeiten aufheben", sagt er.

Der Gröbminger Hauptplatz ... © Marktgemeinde Gröbming/Christoph Huber

Die Jagd nach den Stimmen für die Platzwahl wolle man jetzt so richtig starten und unter anderem auf Facebook Werbung machen. "Als Bürgermeister muss ich jetzt ja fast sagen: 'Wir können nur gewinnen'", meint Reingruber augenzwinkernd. "Es gibt sicher Konkurrenten, die aufgrund der Einwohnerzahl einen Vorteil haben. Wir werden sehen, wie wir dabei sind, und hoffen auf Unterstützung aus der Region", schließt er.

"Wir werden unser Bestes geben"

Ins selbe Horn stößt auch Armin Forstner, Bürgermeister von St. Gallen. "Es wird sicher schwierig, gegen große Gegner anzukommen. Es gibt ja schon Gemeinden, in denen du, wenn du nur die Haustür aufmachst, auf einen Schlag mehr Menschen siehst als unsere 1900 Einwohner. Aber wir werden unser Bestes geben", kündigt Forstner an.

Wer für die Nominierung verantwortlich ist, weiß er nicht. "Aber ich finde die Platzwahl eine super Sache - Regionalität zählt bei den Leuten", ist sich der Ortschef sicher. Die Stimmenjagd ist jetzt jedenfalls auch in St. Gallen eröffnet - in persönlichen Gesprächen, in der Gemeindezeitung und bei diversen Festen, die in Bälde anstehen, werde man kräftig die Werbetrommel rühren und Unterschriften sammeln.

... und der Marktplatz von St. Gallen © Marktgemeinde St. Gallen/Beate Berger

"Wünschenswert, wenn mehr mitmachen"

"Wir sind sehr froh und stolz, dass wir in der Region so viele schöne Dorf-, Markt- und Hauptplätze haben. Gerade der dörfliche Charakter ist es, der uns auszeichnet", sagt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Schladming-Dachstein Tourismus GmbH. Die Plätze seien Treffpunkte für Gäste und Einheimische gleichermaßen und der Grund, "warum viele so gern zu uns kommen beziehungsweise hier leben".

Nicht nur als Kommunikationsplätze, sondern auch für Veranstaltungen seien die Ortszentren wichtig. "Man denke nur an die Ennstal Classic in Gröbming, die Mid Europe in Schladming oder auch 'Die Hochzeit' am wunderschönen Öblarner Hauptplatz", zählt der Tourismuschef einige Beispiele auf. Für ihn wäre es deshalb "wirklich wünschenswert, wenn noch mehr Gemeinden bei der Platzwahl mitmachen würden".