Dienstag, kurz vor 14 Uhr in Schladming: Aus allen Richtungen strömen Damen in knallgrünen T-Shirts auf den Hauptplatz, ausgestattet mit Wanderstöcken und viel Enthusiasmus. Sie treffen sich zum "Gemeinsam gehen", wie die dahinterliegende Initiative genannt wird. "Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel", wäre ebenso passend. Denn war der Himmel am Vormittag noch düster bis traurig, zeigt er der Unternehmung pünktlichst seine sonnigste Seite.