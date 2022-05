Mehr als zehn Einbrüche gab es in den letzten zweieinhalb Wochen im Bezirk Liezen – sechs davon in Trieben, drei in Sankt Gallen und jeweils einer in Ramsau am Dachstein und Liezen. Bislang gebe es keine Anzeichen dafür, dass die Taten zusammenhängen. "Auch in der Grazer Gegend kommt es immer wieder zu gehäuften Einbrüchen, die aber nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben müssen", heißt es vonseiten der Polizei. Genaueres könne man erst sagen, wenn die Täter gefunden sind und einvernommen werden können.