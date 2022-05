Es ist ein großer Wunsch bei der Bezirksversammlung des Roten Kreuzes in Liezen: "Wir brauchen dringend den schon lange geforderten Gäste-Cent als Ausgleich für unsere Leistungen", appellierte Bezirksstellenleiter Otto Marl am Freitagabend im Kulturhaus Liezen an Politik und Tourismus.