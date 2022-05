„Ich habe meinen Gedanken mit Tränen Ausdruck verliehen“, sagt Rottenmanns Pfarrer Hans Huber. Man merkt ihm die Bedrückung ob der Vorkommnisse im vergangenen April noch deutlich an. Zweimal hat es in der Friedhofskapelle gebrannt. Unbekannte Täter waren hier am Werk, haben das Wachs aus den wiederbefüllbaren Kerzen auf den Boden geleert, die Dochte herausgerissen und dann angezündet.