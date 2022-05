Grünbeleiberlt sitzen sie am Tisch vor dem Café und sind bester Laune: die jungen Landwirte sowie die Vertreter der Bezirksbauernkammer und der Landjugend. Sie alle haben sich am Campingplatz am Putterersee eingefunden, um die diesjährige Woche der Landwirtschaft ins Licht zu rücken. "Future Farm Rockers" steht auf den Leiberln zu lesen und damit ist man auch schon mitten im Thema. "So ticken die jungen Landwirte" lautet nämlich das Motto der Woche. Basierend auf der Studie "Lebenswelten und Werthaltungen junger Menschen" legt man dabei das Augenmerk auf die nächste Generation auf den steirischen Bauernhöfen.