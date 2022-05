"Lieferungen rund um die Welt" heißt die Serie, in der der Onlineversandhändler Amazon ungewöhnliche Arten der Zustellung in nicht gerade leicht erreichbaren Gebieten auf der ganzen Welt vor den Vorhang holt – so etwa Lieferungen per Motorrad in den Himalaja oder das Verbringen von Paketen mittels Fähre und Pferdekutsche nach Mackinac Island im US-Bundesstaat Michigan. Teil dieser Serie ist nun auch die Tauplitzalm mit ihren 15 Hotels und rund 100 privaten Berghütten. Denn: Seit nunmehr 15 Jahren bringt Postmitarbeiter Helmut "Heli" Edelmaier in den Wintermonaten Briefe, Zeitungen und eben auch Pakete per Ski an ihr Ziel.