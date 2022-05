Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der B 320 ist der Stainacher Polizei am Donnerstag der Vorwoche ein 21 Jahre alter Ungar ins Netz gegangen, der mit einem desolaten Kleintransporter unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gleich 24 schwere technische Mängel aufwies - darunter Durchrostungen an der Karosserie sowie an den Bremsleitungen.

Nach Angaben des jungen Lenkers soll der Transporter erst im vergangenen Jänner bei der "Pickerl-Überprüfung" gewesen sein. Ob das der Wahrheit entspricht, ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Der Ungar, der im benachbarten Pongau wohnt, wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Liezen angezeigt.