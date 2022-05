Am Montagabend nahmen Polizisten einen 29-Jährigen fest. Der Mann hatte randaliert, Einrichtungsgegenstände beschädigt und war auf Gesundheitspersonal und die Beamten losgegangen.

Es war am Montagabend gegen 19 Uhr, als ein 29 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Liezen im LKH Bad Aussee zu randalieren begann und auf das Gesundheitspersonal und den behandelnden Arzt losging. Vor dem Eintreffen der verständigten Polizeistreife verließ der Mann das Krankenhaus, auf dem Weg nach draußen beschädigte er noch einen Desinfektionsmittelspender. Die Polizisten fuhren daraufhin zur Wohnadresse des Mannes und trafen ihn dort auch an. Der schwer alkoholisierte 29-Jährige zeigte sich zu den Vorwürfen teilweise geständig. Wie erste Ermittlungen ergeben haben, wurden zwei Mitarbeiter des Krankenhauses bei dem Angriff verletzt, hieß es am Mittwochvormittag seitens der Polizei.