Am Donnerstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Irdning um exakt 6.32 Uhr in der Früh zu einem Brandeinsatz gerufen. "Aufgrund des Einsatzstichwortes wurden auch die Freiwillige Feuerwehr Altirdning und die Freiwillige Feuerwehr Raumberg mitalarmiert", heißt es in einer Facebook-Meldung der Feuerwehr Irdning.