Im Gröbminger Gewerbepark direkt an der B320 wird noch fleißig gebaut, am Mittwoch konnte aber bereits das erste Unternehmen seinen Standort offiziell eröffnen. Und zwar "Fine Ballistic Tools" (FBT), gegründet vom Schladminger Notar Wolfgang Erhart, der sich für die Expansion Moritz Rainer (27) an Bord geholt hat.