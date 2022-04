Mit schweren Verletzungen endete in der Nacht auf 12. März eine Lokaltour für einen 35 Jahre alten Oberösterreicher. Der betrunkene Mann hatte sich an die Liezener Polizei gewandt, nachdem er in einer amerikanischen Cocktail-Bar in der Bezirkshauptstadt mit zwei unbekannten Männern aneinandergeraten war und sich dabei eine blutende Wunde am kleinen Finger der rechten Hand zugezogen hatte. Zudem habe er sein Handy verloren, erklärte der Mann den Polizisten.