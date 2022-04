Was das Schloßteich Stüberl in Trautenfels mit Fisch zu tun hat, ist schnell erklärt: eigentlich alles. Die edelsten heimischen Speisefische werden dort gezüchtet, man kann sie auch selbst mit der Angel fangen und natürlich werden Fischspezialitäten in reicher Auswahl im Restaurant kredenzt. So weit, so bekannt.