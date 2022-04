Auto riss ganzes Brückengeländer aus Verankerung und überschlug sich

Feuerwehr musste am Montag am Pyhrn zu spektakulärem Unfall ausrücken. Auf der B 320 in Pruggern hat sich am Sonntag ebenfalls ein Auto überschlagen. Für die Lenker endeten die Unfälle glimpflich.