Es hat fast schon Tradition: Bei der alljährlichen Pressekonferenz der FPÖ Liezen wetterte Bezirksparteiobmann Albert Royer erneut über die Untätigkeit der SPÖ in Sachen Umfahrung Liezen. "In der Planung geht einfach nichts weiter. Das wird sich auch so bald nicht ändern, weil in Liezen ein politisches Vakuum herrscht. Auch wenn die neue Bürgermeisterin Andrea Heinrich im Amt ist, wird sie einige Zeit brauchen, um sich einzuarbeiten."