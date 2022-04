Der Generationenwechsel an der Gemeindespitze von Aigen im Ennstal dürfte in trockenen Tüchern sein. Die offizielle Entscheidung erfolgt am ÖVP-Ortsparteitag am Mittwoch. Bürgermeister Walter Kanduth bestätigt jedoch Gerüchte, die seit Tagen im gesamten mittleren Ennstal kursieren.