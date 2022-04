Das Braunhofer's ist in der Region eine Institution. Wie hat alles angefangen?

ELISABETH STOCKER: Wir haben fünf Jahre lang die Oberst-Klinke-Hütte in Admont geführt. Dann kam das Angebot von Gerhards Eltern, den Bauernhof in Rohrmoos zu übernehmen. Wir haben ausgebaut und ein Restaurant eröffnet - genau zum richtigen Zeitpunkt, weil viele Lokale in der Umgebung zugesperrt haben.

GERHARD STOCKER: Wir hatten ausgesprochenes Glück, dass wir sofort angenommen wurden. Die Einheimischen haben uns von Anfang an ihre Gäste geschickt.

ELISABETH STOCKER: Deswegen war es uns auch wichtig, in der Zwischensaison immer offen zu haben, um den Einheimischen etwas zurückzugeben.