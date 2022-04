Seit wenigen Tagen steht eine neue Milch in allen Kühlregalen der Spar Landmärkte, Spar- wie auch Billa-Märkte im Bezirk Liezen. So weit, so unaufregend. Das Besondere an diesem Produkt ist jedoch seine lupenreine regionale Verankerung. Die neue „Länger haltbar BIO-Vollmilch“ in der 0,75-Liter-Glasflasche kommt nämlich exklusiv von Mitgliedsbetrieben der Biolandwirtschaft Ennstal.