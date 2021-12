Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bezirkshauptmann Christian Sulzbacher rät zur Vorsicht © Gerhard Pliem

An den Corona-Neuinfektionen ist zu sehen, dass der vierte Lockdown in Österreich seine gewünschte Wirkung erbracht hat – auch im Bezirk Liezen. „In der ersten Woche war noch kein Rückgang der Zahlen zu erkennen, dann sind sie aber deutlich nach unten gegangen“, sagt Christian Sulzbacher, Bezirkshauptmann von Liezen. Es gibt im Bezirk aktuell nur eine Gemeinde mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 1000 – „wir hatten schon mal 15“. Die Disziplin der Menschen während des Lockdowns sei zufriedenstellend gewesen. „Es gab kleinere Verstöße. Aber vor allem die Betriebe waren sehr bestrebt, sich an die Bestimmungen zu halten“, sagt Sulzbacher.