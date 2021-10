Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Auch für den heurigen Winter wird es den dringend benötigten Lawinenverbau in der Ramsau nicht geben. Die Grundbesitzer fordern mehr, als geboten wird. Bei größerem Niederschlag müsste der Ort evakuiert werden.

Über die langgezogene Wiese rechts von der Kirche brauste die Lawine im Jänner 2019 in den Ort © Veronika Höflehner

In der Nacht des 15. Jänner 2019 bahnte sich eine Lawine ihren Weg durch das Erdgeschoß des Hotels Pehab in Ramsau. 60 Gäste schliefen in ihren Zimmern. Es gab enormen Sachschaden, aber keine Menschenleben zu beklagen. Der dringend notwendige Lawinenverbau unterhalb des Eiskars im Dachsteinmassiv steht drei Jahre später noch immer nicht. Es wird um Geld gestritten.