In Schladminger Premiumlage – dem Sonnenhang – wurden heuer 1,1 Hektar Wald für "leistbares Wohnen" gerodet. Der kürzlich veröffentlichte Quadratmeterpreis von 590 Euro ließ aber viele Jungfamilien empört abspringen. Nun steigt auch die ÖVP Schladming in die Diskussion ein. "In dieser Causa hat der Bürgermeister in allen Punkten versagt", lassen sie in einer Aussendung wissen.