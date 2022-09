"Da bin i scho neugierig, wie des wird – die werden schön schauen." Darüber sind sich zwei Damen einig, die am Donnerstagnachmittag in der Gaststube des Schlosses Thannegg in Moosheim (Gemeinde Michaelerberg-Pruggern) sitzen. Gespannt sind auch etliche Gäste und Medienvertreter, die auf das Eintreffen von acht Radfahrern warten. Denn drei dieser Radler, die am Donnerstagnachmittag dort ankommen, haben satte 860 Kilometer in den Wadln – und eine besondere Geschichte im Gepäck.