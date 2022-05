Eine Diebesbande war in den letzten Tagen in Trieben am Werk. Innerhalb weniger Tage wurden mehrere Fahrräder aus Mehrparteienwohnhäusern gestohlen.

Der Tatzeitraum erstreckt sich von 9. bis 12. Mai. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Wohnhäusern und stahlen sowohl aus den Eingangsbereichen als auch aus Radabstellräumen und versperrten Kellerabteilen Fahrräder und E-Bikes. Die Kellerabteile wurden dabei aufgebrochen, ebenso die Schlösser der Fahrräder. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Trieben entgegen: Tel 059 133 / 63 45 100.