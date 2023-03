Schon am Parkplatz vor der Puttererseehalle in Aigen im Ennstal lässt sich erahnen, welche Tagung hier über die Bühne geht. Wuchtige Pickups und SUVs stehen nicht gerade platzsparend nebeneinander, die Gebrauchsspuren an den Fahrzeugen lassen darauf schließen, dass sie vielfach auf Forststraßen unterwegs sind. Das Wunschkennzeichen "Hunt 3" verschafft dann endgültig Klarheit, wer sich hier ein Stelldichein gibt: die Jägerinnen und Jäger.