Es war ein Ergebnis des Notarztgipfels vergangene Woche: Das Land Steiermark will (neben dem Christophorus 17 in St. Michael) einen zweiten Rettungshubschrauber in Nachtbetrieb stellen. Die Rede war vom C 12-Stützpunkt in Graz, aber auch Niederöblarn, wo der C 14 stationiert ist, sei im Rennen, heißt es aus informierten Kreisen. Der Grund: am Flughafen Thalerhof, der Standort des C 12, herrscht ab 23 Uhr ein Flugverbot.